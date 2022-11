Onverbeterlijke wegpiraat krijgt vijf jaar cel en vijf keer levenslang rijverbod: “Hij is een gevaar voor andere weggebruikers”

AARSCHOT/SCHERPENHEUVEL/LEUVENTom M. (42), een onverbeterlijke wegpiraat uit Aarschot, heeft in beroep vijf jaar cel gekregen en vijf maal een levenslang rijverbod, bovenop een levenslang rijverbod dat hij in het verleden al kreeg. Vaak was er ook drugs in het spel, wanneer de politie hem aan de kant wist te zetten.

De man reeg in 2020 en 2021 de overtredingen aan elkaar. Op 7 oktober 2020 bestuurde de veertiger een Volvo met aanhangwagen op de Testeltsesteenweg in Langdorp. In een bocht verloor hij de controle over het stuur en reed hij tegen een elektriciteitspaal, waarna zijn voertuig in de voortuin van een nabijgelegen woning belandde en daar heel wat schade toebracht. Bij controle bleek beklaagde onder invloed te zijn van amfetamine. Vier maanden eerder trof de politie in de Bekaflaan in Aarschot een geparkeerd voertuig aan dat voorzien was van een gestolen kentekenplaat. Het voertuig was niet geldig verzekerd en niet gekeurd en zou, volgens de door de politie verkregen inlichtingen, eigendom zijn van beklaagde. M. betwistte dat, maar de rechtbank achtte de feiten bewezen.

Vluchtmisdrijf

Twee jaar geleden werd M. tijdens een verkeerscontrole opgemerkt door de politie terwijl hij aan hoge snelheid een bromfiets bestuurde. Toen de politie wilde overgaan tot controle, nam hij de vlucht. Daarbij beging M. meerdere verkeersinbreuken. De roekeloze bestuurder kon uiteindelijk worden klemgereden en bleek onder invloed te zijn van drugs, waaronder amfetamine en MDMA. De bromfiets bleek niet geldig verzekerd. Op 29 mei 2021 werd beklaagde opgemerkt door de politie terwijl hij in het centrum van Aarschot een voertuig met een gestolen kentekenplaat bestuurde. Het voertuig was eveneens niet verzekerd of gekeurd. Bij controle bleek beklaagde opnieuw onder invloed te zijn van amfetamine.

Op de E314 in Wilsele reed hij op 23 november vorig jaar in op een voertuig dat voor hem stilstond in een file. Beklaagde was niet in het bezit van een rijbewijs of zijn identiteitskaart en bleek opnieuw onder invloed te zijn van amfetamines. “Bovendien werd hij bij het merendeel van de feiten staande gehouden door de politie en geconfronteerd met de begane inbreuken, zodat hij niet kan voorhouden dat hij zich niet bewust was van het strafbaar karakter van zijn handelen”, aldus het vonnis. De man speelde in 2012 zijn rijbewijs al definitief kwijt. Hij wordt beschouwd “als een gevaar voor anderen.” Het parket vorderde zijn onmiddellijke aanhouding, maar daar ging de rechtbank niet op in.

