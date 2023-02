Ongeval op E314 ter hoogte van Aarschot richting Lummen: een uur file vanaf Holsbeek

Aarschot Klooster­gang in top tien beste biercafe's bij Beer Awards : “Enkel Trappisten kan je hier aantreffen”

Het beste biercafé is volgens Beer Awards Digital Festival in Leuven.... MALZ. Maar in de top tien staat toch maar mooi De Kloostergang uit de Diestsestraat in Aarschot te prijken. De zaak bestaat nog geen vier jaar; de zaakvoerders zijn dus terecht trots met hun ereplaats. “We wilden werken volgens een concept. De werkwijze van de Trappisten is al honderden jaren oud; dus dat zal wel werken hé.”