Oever van oude Demerarm langs Diestsestraat hersteld

Zesde editie van gratis festival Rock Biljair in Heist-Goor

In het dorpshart van Heist-Goor vindt op zaterdag 10 juni een nieuwe editie plaats van het festival Rock Biljair. “Jaarlijks slaan café ’t Wit Paard en biljartclub KBC KOT Goor de handen in elkaar voor Rock Biljair op ‘t Goor. Reeds vijf keer was Rock Biljair een succes, meer nog de terugkomeditie na twee jaar corona vorig jaar was de beste ooit. Reden genoeg om er mee door te gaan. Het is een gratis festival met democratische prijsjes voor de dranken”, klinkt het bij de organisatie. Rock Biljair wordt om 19.30 uur afgetrapt door de Awful Brothers Band. Nadien betreden No Apologies en The Gerry Springer Show het podium.