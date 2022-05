Nieuwe editie kindercultuurfestival heeft als thema ‘Dag van de toekomst’

Herselt Berging achter woning brandt uit

De brandweer moest donderdagavond uitrukken naar de Herentalsesteenweg in Herselt. Daar was rond 20 uur brand ontstaan in de berging achter een woning. Mogelijk is de brand ontstaan door een defect aan de batterij van een elektrische fiets. De materiële schade aan de tuinberging is groot. In de berging lagen ook autobanden opgeslagen. De brand ging daarom gepaard met een grote rookontwikkeling.

13 mei