Nieuw gemeenteraadslid Gerda Vandegaer (CD&V) legt eed af in Aarschot.

Gerda Vandegaer (63) is een gekend en geliefd figuur in haar woonplaats Langdorp, waar ze dertig jaar lang als gedreven directeur twee bloeiende basisscholen leidde. Vanuit haar beroep ontwikkelde ze een passie voor sterk onderwijs en een veilige schoolomgeving. Daarnaast heeft ze een grote bezorgdheid voor wie het moeilijk heeft in onze samenleving. De voorbije jaren gaf Gerda haar engagement concreet gestalte als bestuurslid van Cnuz, de sociale huisvestingsmaatschappij die goedkope woningen ter beschikking stelt in het Hageland. Daarna kon dat als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van Aarschot. In haar vrije tijd springt Gerda bij in een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de opvang, begeleiding en ondersteuning van vluchtelingen in Aarschot en omgeving.