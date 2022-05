Nieuw buurtrestaurant Aereberg opent vanaf 1 juni elke woensdag de deuren

“Elkaar zien, een babbeltje slaan en terwijl een heerlijke maaltijd nuttigen. Het kon moeilijk de afgelopen jaren”, vertelt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD). “Nu we de pandemie voorzichtig achter ons proberen te laten, wordt dat broodnodige sociaal contact weer mogelijk.”

Aereberg is niet het eerste buurtrestaurant dat Aarschot telt. Het sluit aan in de rij van onder meer buurtrestaurant Welkom in het Orleanshof, Met twee is lekkerder in WZC Sint-Rochus en Knabbel en Babbel in WZC Sint-Jozef.

“Een buurtrestaurant is de ideale plaats om daarvan te kunnen genieten”, vult schepen van Kerkfabrieken Bert Van der Auwera aan. “Aereberg is het resultaat: lekker eten aan een democratische prijs en in goed gezelschap, wat wil je nog meer?”

Volledig scherm Opening nieuw buurtrestaurant. © Stad Aarschot

Opening in juni

De officiële opening vindt plaats op 1 juni en is vanaf dan elke woensdag open. De maaltijden worden bereid door de keuken van St. Rochus. Wat kan je verwachten? Een verse groentesoep, gezonde hoofdmaaltijd en een lekker dessert voor de prijs van 7,30 euro voor volwassen en 5 euro voor de kindereen. Wil je weten wat de pot schaft? Op de website van het Orleanshof - of in het buurtrestaurant zelf - kan je één week op voorhand de menu raadplegen.

Alles verloopt wel via inschrijvingen. Meer info daarover op het nummer 016/48 24 40 of via orleanshof@ocmw-aarschot.be.

