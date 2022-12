“Niet te geloven dat een collega achter die dodelijke brand zat”: rusthuis reageert met gemengde gevoelens op aanhouding ex-werkneemster

Aarschot“Het is een vies gevoel te weten dat zij tot aan haar arrestatie aan de slag bleef in de sector.” Het nieuws dat vrijdag een 34-jarige vrouw werd aangehouden op verdenking van de dodelijke brand in Sint-Rochus in juli wordt in het Aarschotse rusthuis met gemengde gevoelens onthaald. M.S. heeft namelijk als zorgkundige gewerkt in het rusthuis.