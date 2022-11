Nele Weckhuyzen en Kurt Van Dingenen willen elektrische deelauto naar buurt halen: “Het is lokaal, sociaal, duurzaam & ondernemend”

AarschotNele Weckhuyzen en Kurt Van Dingenen uit Aarschot zoeken buren die gebruik willen maken van een elektrische deelwagen van Partago. Partago is een burgercoöperatie. Dat betekent dat alle coöperanten samen mede-eigenaar zijn van de 114 deelwagens in Vlaanderen. Om buren te laten kennis maken met de campagne organiseren ze ‘open oprit dagen’.

“Wij lanceren een campagne om een elektrische deelauto van Partago naar onze buurt te halen”, vertellen Nele Weckhuyzen en Kurt Van Dingenen. “Hiervoor zijn we op zoek naar buren die ook graag gebruik willen maken van zo’n elektrische deelwagen in mede-eigenaarschap van burgers. Bij genoeg interesse brengt Partago één van haar wagens tot bij ons. Dat betekent dat we samen met verschillende buren minstens aan 18. 000 kilometer per jaar moeten geraken.”

Het koppel wil de buurt kennis laten maken met het project aan de hand van ‘open oprit dagen’. “Dit is een ‘Open Oprit’ waarbij we mensen trakteren op een stukje cake en tas koffie of thee, en hen intussen informeren over de bestaande mogelijkheden rond autodelen in Aarschot - zijnde Cozywheels, Share Mobility en Cambio. Daarbij bieden we mensen ook een gratis testrit aan met een deelwagen van burgercoöperatie Partago. Zo proberen we buren samen te brengen om een deelwagen in mede-eigenaarschap van burgers naar onze buurt te brengen. We doen dit onder het motto ‘Deel jij mee in deze cake?’”

Quote Enkel als we samen intekenen voor 18.000 km, komt de wagen er en gaat het project door Nele Weckhuyzen en Kurt Van Dingenen

Testrit

Nele en haar man plaatsen die dag een Renault Zoë van Partago op de oprit die je mag uittesten. Ook een testrit met de elektrische bakfiets (Babboe) en elektrische cargofiets (Yuba Mundo) is mogelijk. Ze leggen je daarbij ook het hoe en waarom uit van een Partago deelwagen. Je kan mee intekenen op deze campagne tot en met 31 december. “Enkel als we samen intekenen voor 18.000 km, komt de wagen er en gaat het project door. Wij dromen alvast van een elektrisch deelvoertuig in onze buurt waarvan alle gebruikers mede-eigenaar zijn.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Nele Weckhuyzen en Kurt Van Dingenen wil elektrische deelauto naar buurt halen: “Het is lokaal, sociaal, duurzaam & ondernemend” © Weckhuyzen

5 en 6 november

Het koppel deed dit al eerder in het weekend van 15 en 16 oktober, en doen dit nu opnieuw in het weekend van 5 en 6 november, telkens van 10 tot 17 uur. “Wij willen elektrisch rijden toegankelijk maken voor meer mensen. Zo zorg je mee voor meer buurt, minder zorgen en meer zuivere lucht. Want coöperatief elektrisch autodelen heeft alleen maar troeven. Het is lokaal, sociaal, duurzaam en ondernemend. Wij hebben geen eigen auto meer op de oprit staan. Dat geeft ons de kans om ruimer te denken. Autodelen is een verhaal van dromen, durven én doen”, aldus het koppel.

Praktisch

Vooraf inschrijven voor een bezoekje is niet verplicht maar wel handig. Dat kan via mail naar neleweckhuyzen@hotmail.com of via deze link.

Meer info vind je op https://www.partago.be/deelauto-vlaanderen

