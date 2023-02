Nachtelijke fasewissel rioleringswerken Diestsesteenweg

Scherpenheuvel-Zichem Inbrekers maken gat in dak Delhaize en stelen aanzienlij­ke hoeveel­heid sigaretten

In de AD Delhaize aan de Mannenberg in Scherpenheuvel-Zichem braken dieven in tijdens de nacht van maandag op dinsdag. Ze deden dat door een gat te maken in het dak.

9 februari