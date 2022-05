Na twee jaar opnieuw blije gezichten tijdens kampioenenviering in Sporthal Aarschot

AarschotNa twee jaar was het ein-de-lijk weer zover: de kampioenenviering in Aarschot. Op die dag worden alle sporters die het vorige jaar kampioen geworden zijn in de bloemetjes gezet. Uiteraard kon Aarschot sport en de stad de kampioenen van 2020 - 2021 niet zomaar voorbij laten gaan, ook zij werden gehuldigd.

“We zijn blij dat we na twee jaar vanuit sport - zowel vanuit de sportdienst als vanuit de sportraad - terug een kampioenenviering hebben kunnen organiseren. Er was heel veel vraag naar. We zijn ook blij dat we de kampioenen van 2020 - 2021 erbij hebben geroepen, want ook zij hebben de eer om gevierd te worden. We verschieten er ook telkens van hoeveel kampioenen we mogen vieren, dat is iets om trots op te zijn. We hopen dit dan ook de volgende jaren verder te zetten”, vertelt Jos Corten.

In het eerste deel werden de individuele kampioenen gevierd. Daarna konden de aanwezigen genieten van een prachtig optreden van vzw Puur. Vervolgens ging de kampioenenviering verder met de huldiging van de teams en werd ze afgesloten met de speciale prijzen en de mediasportprijs.

Trots

“Er is heel goed én gevarieerd gesport”, gaat burgemeester Gwendolyn Rutten verder. “Het zijn niet altijd de voor de hand liggende sporten, er zitten ook wat speciallekes tussen”, glimlacht ze. “Het is ongelofelijk dat we na twee jaar opnieuw onze kampioenen kunnen vieren. Ze hebben lang moeten wachten, wij hebben allemaal lang moeten wachten, maar het was een fantastische avond. Sport, dat is inspanning. Vaak alleen of met je ploeg, zonder applaus. Maar als je het dan waarmaakt en je wordt kampioen, dan is het dat allemaal waard. Namens heel het stadsbestuur en heel Aarschot zijn we fier op alle kampioenen van Aarschot.”

Lees verder onder de foto

Speciale prijzen

Eén van de speciale prijzen die werd uitgereikt was de prijs voor sportman. Deze ging naar Yorbe Vertessen, hij behaalde met PSV - voetbalclub uit Eindhoven - een bekerwinst. “Er waren veel kampioenen, maar ik vond het ook fijn dat de mensen die vanuit hun jeugd zijn doorgegroeid ook aanwezig waren, zoals Yorbe Vertessen. Hij is inspireert zoveel jongeren dat het kan, dat je hier bij de jeugd kan beginnen en dat je dan in een top club aan de slag kan.” De mediasportprijs ging naar Amber Hennes die 3 keer Belgisch kampioen werd in het paardrijden met dressuur children.

Tijdens de viering zorgde de DJ voor de nodige ambiance. “Van mij mag het volgend jaar met nog meer showelement zijn, want het is een beetje de kroon op een gans jaar trainen. We hopen, en rekenen, op nog meer kampioenen volgend jaar”, aldus burgemeester Gwendolyn Rutten.