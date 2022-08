Motorrijders nemen afscheid van ‘Swai’, oprichter van Motorhuis Vranken

Swai Vranken staat bekend als de oprichter van Motorhuis Vranken op de Diestsesteenweg in Rillaar. Intussen wordt de zaak wel al even verdergezet door zijn kinderen. Zij nodigen op Facebook iedereen uit om Swai een laatste groet te brengen op maandag 22 augustus bij Uitvaartverzorging Van de Laer. Daags nadien zullen motorrijders hem begeleiden naar de begraafplaats van Rillaar. Ook daar is iedereen welkom. De motoren vertrekken om 13.15 uur aan crematorium Hofheide in Nieuwrode. Nadien volgt nog een afscheidsdrink in café ‘t Kapelhof, vlak bij de winkel van Vranken.