Mooi kerstgeschenk : stad Aarschot heft geen belastingen op terrassen in 2023 en 2024

Hart onder de riem

“Naar aanleiding van de coronacrisis stelden we de Aarschotse horeca in 2020, 2021 en 2022 vrij van de terrasbelasting”, vertelt burgemeester Gwendolyn Rutten. “Door de energiecrisis krijgen onze horeca-uitbaters het opnieuw zwaar te verduren. We laten hen niet in de kou staan.”

“Als stad willen we de horeca-uitbaters ook in 2023 en 2024 een hart onder de riem steken”, vult schepen van Economie Bert Van der Auwera aan. “De gemeenteraad gaf daarom haar goedkeuring om ook in 2023 en 2024 geen belasting te heffen op de terrassen. Zo geven we hun hopelijk dat extra duwtje in de rug om deze moeilijke periode te overbruggen.”