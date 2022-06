Moeder start crowdfunding voor gezin van Lucinda na uitzending over armoede: “We haalden bijna 6.000 euro op in twee dagen tijd”

TREMELO/AARSCHOTDe VRT-reeks ‘Zorgen voor mama’ is voor Lucinda uit Aarschot geëindigd met een positieve noot. In de reeks is te zien hoe Lucinda en haar gezin het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Daisy de Vos uit Baal was er zo door aangedaan, dat ze pardoes een crowdfunding opstartte.

In ‘Zorgen voor mama’ trekt ex-K3’tje Kristel Verbeke langs Vlaamse huizen waar mama’s financieel in de rats zitten. Dat is niet anders bij de 29-jarige Lucinda uit Aarschot. Lucinda en haar partner Nick hebben schulden bij verschillende deurwaarders en dat zorgt voor angst en stress in het gezin. Het gebeurde al eens dat hun spullen werden meegenomen. Daisy de Vos uit Baal (Tremelo) moest haar tranen verbijten, toen ze zag hoe Lucinda en haar gezin het water aan de lippen staat. “Het heeft mij zo aangegrepen, dat ik niet bij de pakken wilde blijven zitten. Het is eigenlijk begonnen met wat spullen en eten te verzamelen en uiteindelijk heb ik Lucinda de toestemming gevraagd om een crowdfunding op te starten”, vertelt Daisy.

Volledig scherm Daisy en partner Freddy. © Vertommen

Zij kent het klappen van de zweep als geen ander. In haar dichte kring maken mensen hetzelfde mee, en zelf bleef ze ook niet gespaard van schulden. “Dat is ondertussen al tien jaar verleden tijd, maar ik weet hoe zij zich voelen. Het kan wreed zijn. Lucinda had ook schrik voor roddels en dat ze zou afgeschilderd worden als profiteur. Maar de crowdfunding loopt als een trein. Op twee dagen tijd haalden we bijna 6.000 euro op. De eerste schijf is ondertussen overgemaakt en daarmee zijn ook de eerste schuldeisers van de baan. Ik heb elke dag contact met Lucinda en de volgende stap is, om elkaar te ontmoeten. Misschien draait het wel uit op een vriendschap? In totaal heeft ze zo’n 15.000 euro nodig, maar we mikken op 16.000 euro om toch een extraatje te voorzien voor de kinderen. Als we ons doel bereikt hebben, hoop ik misschien nog andere mama’s te helpen”, klinkt Daisy vastberaden. Lucinda is aangedaan van alle steun die ze krijgt.

Quote Ik wil niet profiteren of bekeken worden over het feit dat ik op televisie verschijn en plots geholpen wordt. Ik ben ongeloof­lijk dankbaar voor alles Lucinda

Droom die uitkomt

“Aan de ene kant ben ik zo ontzettend blij en gelukkig. Aan de andere kant voel ik mij er heel vreemd bij dat mensen dit voor ons doen. Ik wil niet profiteren of bekeken worden over het feit dat ik op televisie verschijn en plots geholpen wordt. Ik kan mijn dank gewoon niet in woorden uitdrukken. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor alles”, getuigt Lucinda in een emotionele post op Facebook. “Op een paar dagen tijd ben ik overvallen door zoveel emoties. Mochten we door de crowdfunding uit onze schulden geraken, het zou een droom zijn die uitkomt. Mensen die ons niet kennen en toch geld geven... Het voelt allemaal een beetje dubbel. Uit de grond van ons hart willen we iedereen bedanken. Merci.”

