Mode- en schoenenketen Bristol schenkt 166 basketballen en 609 fluo teamhesjes aan scholengroep Adite

Met deze actie wilt het Belgische familiebedrijf de lokale scholengroepen steunen en kiest het merk resoluut voor een maatschappelijk ondersteunende aanpak. “Bristol is natuurlijk in de eerste plaats een modemerk, maar als Belgisch familiebedrijf willen we toch ook ons steentje bijdragen aan onze maatschappij. Als familiewinkel liggen de lokale scholengroepen ons bijzonder nauw aan het hart. We vinden het dan ook heel fijn dat we de leerlingen van deze scholen een extraatje kunnen bieden. We wensen hen er alvast heel veel sportplezier mee”, legt Elise Vanaudenhove, CEO van Bristol uit.

De scholengroep zelf is dan ook zeer dankbaar voor de actie van Bristol. “Dat we dit materiaal mogen ontvangen, doet ons echt veel. In coronatijden hebben we de jaarlijkse tornooien echt gemist. Nu we weer met z’n allen mogen sporten, zijn we heel blij met deze extra teamhesjes”, aldus Boris Skatchhoff, directeur van de GO! basisschool De Winge in Tielt-Winge.