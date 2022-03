Minionderneming Auralux gaat de markt op: “Wij dromen van een wereld waar we elkaar blij kunnen maken”

“Onder toezicht van Vlajo hebben we Auralux opgericht”, aldus Naelia Janssens. “Onze groep koos ervoor om cadeaupakketten te verkopen met het doel om mensen elkaar gelukkig te laten maken. De verpakking van ons product is ons grootste kenmerk. Met een team van zes sterke persoonlijkheden proberen we onze creativiteit om te zetten naar originaliteit. Wij dromen van een wereld waar we elkaar blij kunnen maken. Na lang nadenken kwamen we op het idee om mooi verpakte geschenkboxen te verkopen. Wij vinden het ook belangrijk dat iedereen onze pakketten kan kopen. Onze pakketten staan dus voor mooi verpakt, voor iedereen, voor elke gelegenheid en voor betaalbaarheid. Wegens corona was het heel moeilijk om fysieke verkoopmomenten te plannen. Daarom verkopen we onze producten online maar nu kunnen we eindelijk onze klanten echt zien. Op 17 maart gaan we met Auralux naar de wekelijkse markt in Aarschot. Er zullen vijf soorten boxen te koop zijn en dus voor ieder wat wils.” Meer info vind je op de website van Auralux.