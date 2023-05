Minderjarige verdachte van beschadigingen aan wagens en inbraken gevat

Minister van Onderwijs investeert ruim 665.500 euro in scholen­bouw in Rivieren­land

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert deze maand 6,1 miljoen euro in scholenbouw in de provincie Antwerpen. Een bedrag van ruim 665.500 euro wordt verdeeld onder elf scholen in Rivierenland, zodat ze kunnen investeren in hun scholenbouw.