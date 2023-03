Meer laadpalen op komst in Aarschot: “We willen nog een versnelling hoger schakelen”

Buurtweg Echelpoel wordt trage weg: “Veilig leef- en rustgebied creëren voor die­ren”

De Echelpoel in Hallaar wordt een trage weg door de plaatsing van vier wegneembare verkeerspaaltjes. Momenteel is het een onverharde landbouwweg van ongeveer 350 meter en is gelegen tussen de Verkensstraat, aan het monument van de neergestorte bommenwerper, en Hallaaraard. “De weg is opgenomen in de bewegwijzerde wandelroute doorheen provinciaal groendomein De Averegten. Door de permanente afsluiting van die weg creëren we een veilig leef- en rustgebied voor alle dieren. Daardoor kan het aantal verkeersslachtoffers onder amfibieën verminderen. De trage weg wordt zo een aangename en aantrekkelijke wandelroute”, deelt het schepencollege van Heist-op-den-Berg mee.