Marlies (39) wou heel jaar niks nieuw kopen, maar hoe staat ze ervoor na eerste maand? “Je hebt er geen idee van wat mensen me allemaal komen brengen”

Aarschot Provincie geeft een subsidie van 37.512 euro voor hemelwater­plan Aarschot

Vlaams-Brabant kreeg de laatste jaren af te rekenen met ernstige wateroverlast. “De aanleg van overstromingsgebieden en bufferbekkens is hierbij belangrijk maar niet voldoende”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. “Er zijn meer maatregelen nodig. Zo moedigen we gemeenten aan om via de opmaak van een hemelwaterplan een visie uit te werken om het water maximaal ter plaatse te houden en niet versneld af te voeren. We willen de opmaak van deze hemelwaterplannen versnellen door de gemeenten hierbij financieel te ondersteunen. Daarom geven we het plan van de stad Aarschot een subsidie van 37.512 euro.”

9 februari