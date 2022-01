Marlies (39) koopt één jaar lang niets nieuw: “Wc-papier? Op tweedehandssites vind je wel wat”

AarschotGeen nieuwe kleding, keukengerei, nee, zelfs geen wc-papier. De Aarschotse onderneemster Marlies van Wemmel gaat een opmerkelijke uitdaging aan: één jaar lang niets nieuw kopen. Wat mag wel? Delen, ruilen, zelf maken of tweedehands kopen. Haar ‘consuminder’-experiment gaat van start op 1 januari, wij waren nieuwsgierig naar haar voorbereidingen. “Hoe dichter het komt, hoe meer stress ik krijg. Want er zijn toch wel wat zaken waaraan ik niet heb gedacht.”

Marlies wil met haar ‘challenge’ mensen doen nadenken over wat ze kopen. “Ik denk echt dat wij genoeg kleren hebben om de komende 10 jaar geen enkel stuk meer te hoeven in te voeren. Maar we worden zo geprogrammeerd: ‘het moet nieuw zijn, het moet uniek zijn, het moet speciaal zijn’. Mensen zijn niet meer creatief”, vindt Marlies. “Op de school van mijn kroost – ik heb twee kinderen van 6 en 9 jaar – was er een weggeefkast, en ik was een van de ouders die zich hier mee bezighield. Daaruit kwam het besef dat er gigantisch veel dingen worden weggegooid. En hoe groot de drempel is om iets uit een weggeefkast te nemen.”

Quote De distribu­tie­riem van mijn auto moet bijna vervangen worden, dus ik heb voor de zekerheid toch al maar naar mijn garagist gebeld Marlies Van Wemmel

Marlies is best streng voor zichzelf. Ze maakte alvast een lijstje met dingen die ze wel of niet mag aanschaffen. Geen nieuwe spullen en voorwerpen, geen nieuwe kledij, schoenen en accessoires. Maar ook geen nieuwe schoonmaakproducten of schoonheidsproducten, geen interieurspullen, decoratie, machines, toestellen en elektronica. En ook geen keukengerei, werkgerief en bouwmaterialen. Wat mag wel nog? ‘Nieuwe’ voeding, dierenvoeding, brandstoffen en medicatie. Maar ook daarbij gaat ze op zoek naar hoe het beter kan. “Er bestaan apps om op het einde van de dag pakketten af te halen, of afgeprijsde artikelen. Of initiatieven zoals Den Travak in Haasrode of Gemeenschapslandbouw - CSA.”

Volledig scherm Als Marlies Van Wemmel volgend jaar op shoppingtrip gaat, zal ze niet met gloednieuwe spullen naar huis keren. © PGA

Intussen heeft de onderneemster, die ook haar eigen Instagramwinkeltje ‘Het Kakelbontje’ heeft, een plan voor het komende jaar uitgedokterd. “Ik zal sowieso veel in de kringloopwinkel shoppen en ik zit in veel ‘weggeefgroepen’. YouTube staat blijkbaar ook vol met instructievideo’s om zelf dingen te maken. Waar ik wel stress voor heb: je kan wel iets maken of iets tweedehands kopen, maar dan heb je nog altijd wel onderdelen nodig. Stel dat mijn wasmachine kapot gaat, dan mag ik eigenlijk ook geen onderdeel meer kopen? Dus daar wil ik nog wat mildheid in zoeken.”

Onderbroeken

En zo zijn er nog wel wat praktische besognes, al is er voor alles een oplossing. Toiletpapier hamsteren zal alvast niet nodig zijn. “Ik heb op Facebook al reactie gekregen van iemand die toiletten op festivals plaatst. Zij had de hele zomer stil gelegen, dus ze zit nu met een enorme overschot wc-papier”, lacht ze. “Ik heb ook al gezien dat je wc-papier vindt op tweedehandssites en op weggeefgroepen.” En wat met pakweg onderbroeken? “Stel dat ik geen onderbroeken meer heb, wat zou jij dan doen?”, kaatst Marlies de bal terug. Een heel interessante vraag. “En nog zoiets: mijn auto. De distributieriem moet bijna vervangen worden, dus ik heb voor de zekerheid toch al maar naar mijn garagist gebeld", glimlacht ze.

Quote Ik heb aan mijn moeder, zus en schoon­broer gevraagd om voor kerst nog iets te kopen waarvan ze denken dat ik het zal missen Marlies Van Wemmel

Naast de impact op haar eigen leven heeft de ‘challenge’ ook gevolgen voor de mensen dicht bij haar. “Ik heb al tegen mijn zoontje gezegd: ‘Het allerergste vind ik dat ik geen nieuwe boekentas kan kopen nu je naar het eerste leerjaar gaat’. ‘Maar mama, die kan ook uit de kringwinkel komen’, zei mijn zoon. Zalig!”, zegt Marlies trots.

Alles bij elkaar is ze er klaar voor, denkt ze. “Nu alles dichterbij komt, zie ik overal de mooiste schoenen en kleren. Ik hoop dat dat nog over gaat. Wat ik het meest zal missen? Knutselmaterialen. Ik koop vaak wol om te breien en ik probeer een ‘textielkunstenaar’ te zijn. Ik heb ook aan mijn moeder, zus en schoonbroer gevraagd om voor kerst nog iets te kopen waarvan ze denken dat ik het zal missen. Benieuwd wat het zal zijn”, aldus Marlies Van Wemmel.

