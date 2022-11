Marco (28) en Lore (25) beginnen eigen garage in Aarschot: “We zijn een jong koppel, maar we krijgen veel complimenten van klanten én collega’s”

AarschotAarschot wordt steeds populairder bij jonge ondernemers. Dat bewijzen ook Marco Paternotte (28) en Lore Dankers (25). Na 12 jaar ervaring in de autosector besloot Marco dat het tijd was voor iets nieuw. Zo begon hij begin dit jaar zijn eigen garage ‘MP Cars’ op het bedrijventerrein van Aarschot, met de administratieve hulp van zijn vriendin Lore Dankers. Het koppel kijkt zelfs al voorzichtig uit naar een groter pand. “Ik wil iets betekenen in de autowereld.”

“Na 12 jaar was het tijd voor een nieuw hoofdstuk”, vertelt Marco. De ondernemer werkte al 12 jaar jaar als zelfstandige voor een garage. Hier deed hij onder andere het onderhoud en de aankoop en verkoop van auto’s. “MP Cars is nu 8 maanden open, maar ik had het al veel eerder moeten doen", gaat hij enthousiast verder.

Quote De collega’s geven ons heel wat tips and tricks, iedereen helpt elkaar. we zitten in een heel collegiale buurt, een aangename omgeving om je te vestigen als bedrijf Marco Paternotte

Op het industrieterrein van Aarschot heeft hij naar eigen zeggen de ideale locatie gevonden voor zijn garage. “Ik ben afkomstig van Leuven en heb altijd in Tremelo gewerkt, Aarschot is dus de perfecte tussenmaat. Bovendien waren we meteen verkocht aan dit mooie pand in het hartje van Aarschot."

Eerste maanden

Voor de jonge ondernemers waren de eerste maanden alvast heel leerrijk. “We hebben al hard moeten werken, maar we hebben ook al veel geleerd”, zegt Lore, die de facturatie en administratie doet. “Er is een nieuwe wereld open gegaan, ook op vlak van ondernemen. Als jong en dynamisch team komen we hier volledig tot ons recht”, gaat Marco verder. Van concurrentie is er volgens het koppel geen sprake. “Aarschot telt ondertussen heel wat garages dus in het begin waren we daar wel wat bang voor, maar de collega’s geven ons heel wat tips and tricks, iedereen helpt elkaar.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm MP Cars. © PGA

Marco en Lore zijn ondertussen 5 jaar samen en de samenwerking verloopt vlot. “We vullen elkaar perfect aan. We werken 7 dagen op 7, we zijn altijd samen, maar toch voelt het voor ons niet als werken.” Lore werkt ook voltijds bij de overheid. “Soms komt Marco mij van het werk halen om samen nog enkele wagens te gaan bezichtigen. Op deze manier werkt het. We hebben nog geen problemen ervaren”, vertelt Lore.

Quote “Ik wil iets betekenen in de autowereld: dat extraatje geven. Niet alleen dat koffietje, maar ook je brandstof­tank vullen, een kleine attentie erbij, kortom: de totaalser­vi­ce. Alle klanten zijn koning

Als jong koppel 7 dagen op 7 werken, hoeveel vrije tijd schiet er dan nog over? “Ik ben altijd zelfstandig geweest dus momenteel moet ik niet meer vrije tijd opgeven dan voorheen. Bovendien hebben we ook niet het gevoel dat we iets moeten opgeven. Planning en structuur zijn hier heel belangrijk, en daar is Lore zeer goed in”, glimlacht Marco. “Omdat we zoveel werken is het wél mogelijk om af en toe op vakantie te gaan of eens een weekendje weg. Hier maken we ook tijd voor.”

Ambities

Het startende bedrijf heeft momenteel 2 werknemers in dienst, maar de zaken gaan goed en het koppel kijkt al voorzichtig uit naar een groter pand. “Ik heb veel ambitie en wil zeker nog groeien. In de toekomst willen we zeker onze stock nog uitbreiden.” Daarom vindt het koppel het belangrijk om zich te onderscheiden van andere garages. “Ik wil iets betekenen in de autowereld: dat extraatje geven. Niet alleen dat koffietje, maar ook je brandstoftank vullen, een kleine attentie erbij, kortom: de totaalservice. Alle klanten zijn koning.” Daarom hebben ze een rode loper uitgerold. “Zo voelt elke klant zich een beetje speciaal.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm MP cars. © PGA

De garage doet vooral in verkoop van Toyota en Lexus. Voor onderhoud en herstellingen is elke auto van elk merk welkom. “We verkopen vooral nieuwe en jonge occasie en zijn gespecialiseerd in hybride wagens.”

Het koppel mag dan wel jong zijn, toch krijgen ze al heel wat goede commentaren van klanten en collega’s. “We zijn een jong koppel, maar we zijn goed in wat we doen. Mensen verschieten vaak dat ik op deze leeftijd die kennis al heb. Ze doen mij ook niet rap in slaap hoor! (lacht) We gaan er altijd volledig voor. Ik denk altijd, oh dat kan ik wel, ik fix dat wel. ‘Dat gaat niet’, bestaat niet bij ons”, aldus Marco.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.