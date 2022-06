Management zanger-accordeonist Johan Veugelers twijfelt over nieuwe singel: “Ze moeten dit uitbrengen!”

In een filmpje op social media, dat het voorbije weekend duizenden keren werd bekeken en gedeeld, laat Johan Veugelers al een stukje horen van zijn nieuwe song: ‘Koffie Koffie Hier’. Johan wil het nummer zo snel mogelijk uitbrengen, maar zijn management twijfelt over de song die door velen wordt omschreven als ‘een oorwurm’. “Het is echt niet normaal hoeveel positieve reacties we de voorbije dagen op onze sociale media hebben gekregen. We zijn ze aan het verzamelen, want deze week zitten we intern nog samen”, zegt Johan Veugelers.