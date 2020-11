Man komt onder tractor terecht en sterft ter plaatsse

Scherpenheuvel Acht schapen en geitje doodgebe­ten in natuurge­bied Catselt: “Hou alsje­blieft je hond aan de leiband”

1 november In het natuurgebied Catselt, op de grens van Molenstede en okselaar, deed men vrijdagochtend een dramatische ontdekking. Acht schapen en een geit zijn doodgebeten. Nog eens zeven schapen waren zwaar toegetakeld en de dierenarts moest noodgedwongen twee hiervan laten inslapen. “De wolf is niet langs geweest, wel een wandelaar met één of meerdere (grote) honden. De schapen en geit zijn allen in de snoet gebeten, wat een wolf niet doet. Het was een waar slachtveld”, zegt conservator van het natuurgebied David Laeveren.