Man die escorte overvalt, riskeert tot vijf jaar cel: “Hij deed zich voor als Nederlandse politicus”

BB-guns

De recherche van de politiezone Aarschot zorgde elf maanden later voor een doorbraak in het dossier na doorgedreven telefonie-onderzoek. Zij kwamen als eersten de Nederlander op het spoor, die de onderzoeksrechter als geseind had opgegeven. Damiano E. werd op 16 november 2020 aangetroffen in Hasselt, de man had toen Sint-Truiden als zijn verblijfplaats. Daarna was het een hapklare brok voor de recherche om ook zijn kompaan in te rekenen in Tessenderlo. Die laatste ging als eerste door de knieën bij de onderzoeksrechter en — in tegenstelling tot zijn kompaan — werd hij wel vrijgelaten onder voorwaarden. C. bevestigde dat hij zowel de tape als de BB-guns kocht. In eerste instantie hadden ze nog andere plannen gesmeed om net voor Nieuwjaar een andere escorte op gelijkaardige manier te overvallen, maar door toedoen van C. werd dat afgeblazen. E. hield het been stijf in de rechtbank en verklaarde onschuldig te zijn. Desalniettemin hoopte zijn advocaat op een milde straf als de rechtbank de feiten bewezen zou verklaren. In andere dossiers hangt de Nederlander nog zware straffen boven het hoofd, zo bleek op zitting. In deze zaak riskeert E. vijf jaar cel. Voor het parket kan een werkstraf van 250 uur volstaan voor C. Vonnis op 4 mei.