Malafide tuinaannemer moet meer dan 7.000 euro schadevergoeding na oplichten klant

Heist-op-den-Berg/Putte De favoriete plekjes in het Mechelse van ex-profvoet­bal­ler Jef Delen: “Afspreken met vrienden in Hnita Jazz Club en tot rust komen op Beerzel­berg”

Deze week neemt ex-profvoetballer Jef Delen (46) ons mee naar zijn favoriete plekjes in de regio Mechelen-Lier. Dat de gewezen speler van onder andere KVC Westerlo en KV Mechelen verknocht is aan zijn dorp Beerzel (Putte) blijkt uit het verloop van voetbalcarrière. “Ik wou niet al te ver van mijn vrienden en familie gaan spelen”, vertelt hij. En toch liggen heel wat van zijn favoriete plekjes in buurgemeente Heist-op-den-Berg. “Maar weinig kan tippen aan Beerzelberg.”

10 december