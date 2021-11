Machinist gaat vrijuit in zaak dodelijk treinongeval waarbij Brent (20) gegrepen werd op openstaande overweg: “Verkeersleider had wél beter moeten weten”

Een korte reconstructie. Door een vergeten formaliteit van de seingever was de machinist niet op de hoogte dat hij in een open bloksysteem, waarbij nog verkeer mogelijk is op de sporen, aan het rijden was die 20ste juni in 2019. De treinbestuurder moest een in panne gevallen trein gaan depanneren en afslepen naar Testelt. Aan de spoorwegovergang in de Winterstraat in Langdorp reed Brent nietsvermoedend over de overweg met open slagbomen, wanneer hij plotsklaps gegrepen werd door de goederentrein die met 77 kilometer per uur voorbij denderde. De linkerflank van de wagen werd geperforeerd, maar de passagiers – nu twee twintigers – konden zichzélf wel in veiligheid brengen. Brent was daarentegen niet meer te redden. Zijn stiefvader kwam als brandweerman ter plekke, maar kon niks meer betekenen voor zijn stiefzoon. Dat een menselijke fout aan de basis van het ongeval lag, maakte het des te pijnlijker voor de nabestaanden. Die kregen vrijdagochtend in de politierechtbank te horen dat slechts seingever Tom V.d.B. (43) uit Westerlo een fout te verwijten viel. Hij had de machinist Hans C. met foute instructies de spoorlijn opgestuurd met alle gevolgen van dien.