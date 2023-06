Maartje Elen wint 20.000 euro om haar droomzaak ‘Maartjes Taartjes’ een vliegende start te geven: “Het is tijd om uit te breiden en te groeien”

Vandaag staan niet auto’s, maar fietsers in de file naar Werch­ter-wei­de: “Dit heb ik in 15 jaar nog niet meegemaakt”

De wagen thuislaten: na de verkeerschaos zaterdag leek dat allerminst een slecht idee voor de bezoekers van TW Classic op zondag. Alleen... De wagens konden deze keer wél vlot door, en het filerijden was voor de fietsers. En dat niet iedereen het geduld kon opbrengen om te wachten tot ze de fietsenparking op konden, was te zien aan de hekken in de buurt.