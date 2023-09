Maand van de sportclub

‘Taxi’ voor Tibe (6) naar Hasselt wordt schoolbus naar Antwerpen: “De school ligt dichterbij, maar hij is nóg langer onderweg”

Katrien De Keersmaecker (37) uit Heist-op-den-Berg lanceerde in mei een oproep in haar zoektocht naar een ‘taxichauffeur’ om haar zoontje Tibe (6) naar het bijzonder onderwijs in Hasselt te vervoeren. Met het openbaar vervoer zou hij wel vijf uur onderweg zijn. Deze week kregen ze het nieuws dat hij toch werd toegelaten in de school van hun eerste keuze in Antwerpen. Ondanks dat er een rechtstreekse schoolbus rijdt, is hij toch langer onderweg. “Als ik hem vertel dat hij even lang onderweg is als naar de zee, dan gaat hij niet blij zijn.”