Luc Sels, Roland Liboton en Jos Verbeeck worden ereburgers van de stad Aarschot: “Hun uitzonderlijke verdiensten dragen bij tot het positieve imago van onze stad”

“Luc Sels, Roland Liboton en Jos Verbeeck hebben hun ereburgerschap meer dan verdiend”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (open VLD). “Hun uitzonderlijke verdiensten op verschillende vlakken, van de academische wereld tot de topsport, draagt bij tot de positieve uitstraling en het imago van onze stad. In naam van het hele stadsbestuur feliciteer ik hen van harte met hun ereburgerschap. In het voorjaar van 2023 zullen we hen op gepaste wijze in de bloemetjes zetten.”

Luc Sels

In 1989 studeerde hij af als licentiaat sociale wetenschappen aan de KU Leuven, waar hij in 1995 promoveerde tot doctor in de sociale wetenschappen. Een jaar later werd hij docent aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en sinds 2004 is hij gewoon hoogleraar. Van 2009 tot 2017 was hij decaan van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, de grootste faculteit van de KU Leuven. In die periode was hij ook verbonden aan de universiteiten van Rochester (VS) en Bern (CH). Sinds 2017 is hij rector van de KU Leuven. In zijn onderzoek is de arbeidsmarkt zijn focus. Hij zetelt onder meer in de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.