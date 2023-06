Luc De Ryck (56) uit Aarschot wordt boegbeeld van immaterieel-erfgoedcampagne: “Omdat de authentieke frituur stilaan aan het verdwijnen is”

Misver­stand of hield politie-inspecteur doelbewust aangifte over verkrach­ting achter? “Ze is belogen en belazerd door agente”

“Maandenlang heb ik gedacht dat ik niet werd gehoord”, getuigde een 22-jarige vrouw uit Heist-op-den-Berg tijdens de behandeling van de zaak. Zij stelde zich burgerlijke partij tegen een vrouwelijke inspecteur (41) van de politiezone Heist. Het parket had de inspecteur gedagvaard voor het achterhouden van een proces-verbaal in het onderzoek naar de verkrachting van de jonge vrouw. De agente gaat voor de vrijspraak. Of de rechter haar daarin volgt, weet ze vandaag.