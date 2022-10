Less AUTRE releasen hun eerste EP single wereldwijd via The Orchard

Less AUTRE is enorm enthousiast over de signing met The Orchard. “We zijn heel trots om deel uit te maken van de The Orchard familie” zegt zanger van de band Peter Fias. “The Orchard is een echte kans voor ons, naast de klassieke radiokanalen, is er nu ook een parallelle digitale wereld, daarin is The Orchard de absolute top, zij zijn dan ook een dochteronderneming van Sony Music maar dan voor de indie bands zoals wij. We zijn dan ook heel blij dat onze EP door hun zal verdeeld worden.”