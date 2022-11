Less AUTRE brengt nieuwe single uit met complimenten van Meat Puppets: “Ze vroegen ons mee op hun Europese tour”

“Het mooie is dat de remake groot is geworden door Nirvana. Zij hebben er een wereldberoemd nummer van gemaakt”, vertellen de leden van less AUTRE. ‘Oh,Me’ staat op het legendarische Nirvana album ‘Unplugged in NY’van 1994. 28 jaar later, dag op dag, brengt Less AUTRE hun versie uit van ‘Oh,Me’: ‘Pauvre de Moi’. Dit is de tweede singel van hun EP ‘Eh oui? Ah oui’.

“You guys do the song justice, something good to come out this crazy year. As a preliminary matter, if we are able to reschedule our dates in France and Belgium, would you ever care to support us?”, klinkt het bij de Meat Puppets. “We hopen uiteraard dat er nog een vervolg komt van de tour, maar dat is nog even afwachten”, gaat Less AUTRE verder.