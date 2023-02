Less AUTRE brengt nieuwe single ‘Mon jardin’ uit, mét videoclip aan de Demer: “Ondertussen werd ons nummer zelfs al opgepikt in Frankrijk”

Less AUTRE bracht deze week hun nieuwe single ‘Mon jardin’ uit. Hiermee nodigt de band de luisteraar uit in hun zelf ontworpen tuin. De bijbehorende videoclip, gefilmd aan de oevers van de Demer in Aarschot, geeft het nummer een retrogevoel dat bijdraagt aan de jaren-tachtig-sfeer. “Een Riadh Bahri, Samira Attilah en Prinses Amalia moeten in onze tuin niet bang zijn van zure reacties. Ze zijn bij deze ook uitgenodigd.”

“Het leuke is dat we een divers publiek konden warm maken om met ons mee te komen dansen tijdens de opnames”, zegt drummer Mattia Swinnen die de productie van de videoclip voor zijn rekening nam.

In november vorig jaar brachten ze hun single ‘Pauvre de Moi’ uit. De videoclip verwees op een subtiele wijze naar de averij die je oploopt tijdens je leven. Zaken die je omver blazen, shockeren, kwetsen, doen achteruit gaan, doen stilstaan maar toch doorgaan.

Quote Met onze nieuwe videoclip gaan we naar een een veilige respectvol­le plaats, weg van de aardse ellende en digitaal gebagger. Het belangrij­ker dan ooit om een dergelijke plek te maken en te koesteren

“In deze fragiele zone van het leven hebben de elkaar leren kennen, en zijn we met de groep gestart. Met onze nieuwe videoclip gaan we naar een een veilige respectvolle plaats, weg van de aardse ellende en digitaal gebagger. Ja, een Riadh Bahri, Samira Attilah en Prinses Amalia moeten in onze tuin niet bang zijn van zure reacties. Ze zijn bij deze ook uitgenodigd”, lacht zanger Peter Fias. “Nee, alle gekheid op een stokje: met de toenemende ruwheid in de samenleving en de Vlaamse week tegen pesten, is het belangrijker dan ooit om een dergelijke plek te maken en te koesteren. Het is een nummer dat uitnodigt tot verbinding in te erg gepolariseerde wereld. Een veilige plaats maken we zelf.” Een videoclip met een mooie actuele boodschap zoals we dat van Less AUTRE gewoon zijn.

Volledig scherm Less AUTRE. © Less AUTRE

“Iedereen, van kind tot oma, kwam meedansen in onze geïmproviseerde tuin, wat perfect weergeeft waar het nummer voor staat” gaat Fias verder. “We zijn dankbaar dat we tijdens de clip hulp kregen van de vele enthousiaste figuranten, dansschool Ke Ola en VZW Bij Ons Thuis. Van Brico Aarschot kregen we de hoofdrolspeler: de groene grasmat.”

Radio

Ondertussen werd de single zelfs al opgepikt in Frankrijk. Zo werd ‘Mon Jardin’ geprogrammeerd in de playlist van de alternatieve Radiozender FMR uit Toulouse en nu donderdag wordt de band live geïnterviewd over ‘Mon Jardin’ op Radio Rockenfolie. “Dat is natuurlijk superleuk. We zijn dan ook zeer benieuwd of de song ook in Vlaanderen zal worden opgepikt.”

Volledig scherm De nieuwe videoclip van Less AUTRE. © Less AUTRE

Deze single is de voorloper van hun EP ‘ Et Oui? Ah Oui!’ waarvan de release in april is voorzien. Voor de hele EP werkte Less AUTRE samen met producer Ronald Vanhuffel (BJ Scott, Blöf, Irisch Coffee) en sound engineer Michel ‘Shelle’ Dierickx (The Cure, Arno, TC Matic, hooverphonic,…). “We zijn nu volop optredens aan het zoeken in het kader van onze EP die uitkomt. We plannen ook een EP tour. Er staan al optredens gepland in Herenthout, Leuven en Oostende. 4 maart gaan we van start in Muziekkafee Titanic in Herenthout, en hopelijk volgen er nog toffe festivals.”

Je kan het nummer beluisteren op Spotify en de clip bekijken via https://www.youtube.com/watch?v=4_9ZYU-H170. Boeken en meer info kan via lessautre@gmail.com of 0494/17 90 15.

