Kloostergang in top tien beste biercafe's bij Beer Awards : “Enkel Trappisten kan je hier aantreffen”

Heist-op-den-Berg Elentriek voor ‘t Leven bracht 27.348 euro op voor goede doelen: The Scene het populairst bij stemmers

Het concert Elentriek voor ‘t Leven, dat op 23 december plaatsvond in CC Zwaneberg, bracht maar liefst 27.348 euro op. De drie goede doelen G-Muziek Heist-op-den-Berg, Akabe Albatros Pijpelheide en Casa Di Colore ontvingen ieder een deel. Net als bij de vorige jaren liet de coverband Elentriek de setlist van de avond samenstellen door sponsors. Het nummer dat het meeste geld in het laatje bracht was ‘Iedereen is van de wereld’ (2.350 euro) van de Nederlandse band The Scene , dat met ‘Samen’ (1.720 euro) ook het op één na populairste nummer had. Het nummer ‘Noodgeval’ van Goldband (1.299 euro) vervolledigt de top 3. Tijdens de overhandiging van de cheques bedankte Elentriek alle gastmuzikanten en vrijwilligers die er mee een succes van hebben gemaakt.

8 februari