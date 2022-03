Kinderen beslissen mee over aanleg speel- en ontmoetingsterrein H. Jannesstraat Ourodenberg.

Zichem Word jij de nieuwe torenwach­ter?

Werk je graag mee aan de promotie van het toerisme in onze stad en aan het behoud van één van onze oudste en mooiste monumenten? De stad Scherpenheuvel-Zichem zoekt gemotiveerder vrijwilligers die alleen of in duo willen instaan voor het dagdagelijks beheer van de Maagdentoren. De voornaamste taak is het dagelijks openen en sluiten van de toren, maar ook dagelijkse toezicht op de toren en zijn omgeving is belangrijk.

2 maart