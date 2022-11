kerstpop-up ‘Woauw’ is terug van weggeweest: “Klanten komen hier met hun huisdier foto’s nemen voor de kerstkaart.”

Het is de vierde keer dat Annelore haar kerstpop-up Woauw opricht in de stad van de kasseistampers. Eerst in 2019. Dan twee jaar lang met de handrem op tijdens corona. Maar anno 2022 is Kerstmis helemaal terug. Maar voor de uitbater van de pop-up is Kerst nooit ver weg. “We gaan in januari al de nieuwe collectie kiezen. Vlak na nieuwjaar zitten wij met onze gedachten dus al eigenlijk bij de volgende Kerst,” lacht ze.

Het voormalige winkelgebouw van Wibra betreden, is op ontdekking gaan in een winterwonderland, met duizenden knipperende lichtjes, rijkelijk versierde namaaksparren, en een breed gamma van totaal verschillende kerstballen. “Ik denk dat we zowat elk diertje hebben, van een valk, tot een dobermann. Eigenlijk kan je het zo gek niet bedenken. We hebben heel wat klanten die hun boom willen versieren met hun favoriete huisdier. Dit jaar hebben we zelfs een kerstkwal verkocht.” Onder invloed van de hitserie ‘House of Dragons’ legt Annelore zelfs kerstballen in de vorm van een draak in de handel. Dat hadden ze in Bethlehem nog niet gezien. Zo blijkt dus ook kerstversiering trendgevoelig te zijn. “Tijdens corona was er bijvoorbeeld de kerstman met het mondmasker. Die zijn nu spoorloos verdwenen. Ze zullen hun vaccin gekregen hebben.” Dit jaar is de trend: kleurrijker, feestelijker. Zelfs de torenhoge energieprijs kan de feestvreugde niet bederven. “Ik denk dat het zelfs jullie krant was die schreef dat kerstverlichting goedkoper is dan de doorsnee huiskamerlamp.” Geld dat dan weer besteed kan worden aan het handgemaakte kerststandbeeldje van Mark Roberts: met een prijskaartje van 84,95 euro meteen ook de duurste kerstbal in de hele santeboetiek.