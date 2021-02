Jolien (21) ondergaat tweede stamceltransplantatie: “Als het nu niet lukt, hoeft het voor mij niet meer. Mijn testament is al opgemaakt”

Aarschot Meerder­heid onderzoekt of nog meer van haar gronden in jachtge­bied liggen maar roept op tot voorzich­tig­heid inzake het ontkleuren van terreinen

12 februari De meerderheid in Aarschot bekijkt wat ze kan doen aan het feit dat speeltuin Stapsteen in Rillaar in een jachtgebied ligt en onderzoekt of er nog meer van de stadsgronden betrokken zijn. Dat zei onder andere schepen Isabelle Dehond (Open Vld) op de gemeenteraad van donderdag 11 februari in haar antwoord op een interpellatie van onafhankelijk raadslid Dries Vandenbroeck. De meerderheid waarschuwt dat er voorzichtig moet omgesprongen worden met het ontkleuren van terreinen als jachtgebied.