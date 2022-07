Johan Veugelers verkoopt zijn koffie op de Aarschotse braderie

Tielt-Winge Update werken Blere­bergstraat : Parking Jongens­school vanaf 4 juli enkele weken niet toeganke­lijk

In maart startten de rioleringswerken aan de Blerebergstraat. In de eerste fase zijn de rioleringswerken afgerond en is de afwerking voor de aanleg van de wegenis volop aan de gang.

1 juli