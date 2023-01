Johan Veugelers trekt met tweede editie van Ambiance XL naar hometown Aarschot

Heist-op-den-Berg Jeugdbewe­gin­gen halen kerstbomen op in Booischot en Schriek

In Booischot en Schriek halen Chiro Booischot en KLJ Schriek de kerstbomen van de inwoners op. Op zaterdag 7 januari rijden ze door de straten tussen 6 en 12 uur in Booischot en 9.30 en 16 uur in Schriek. “Team Openbaar Domein van Heist-op-den-Berg verzorgt geen kerstboomophaling in de andere deelgemeenten en het centrum van Heist-op-den-Berg. Je kan je kerstboom zonder potgrond zelf naar het recyclagepark in de Herentalsesteenweg of Knotwilgenweg brengen”, geeft het lokaal bestuur mee.

2 januari