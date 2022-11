Jeugdraad Aarschot gaat strijd aan tegen pesten.

Tielt-Winge Inbrekers maken werkmateri­aal en sterke drank buit

De bewoner van een huis in de Ralisweg in Tielt -Winge heeft bij zijn thuiskomst vastgesteld dat er ingebroken was. De daders braken aan de achterzijde van de woning een raam open en gingen ervandoor met elektronica en sterke drank. Nog die avond omstreeks 18 uur stelde de bewoner van een woning in de Blerebergstraat in Tielt-Winge vast dat er was ingebroken in een schuur achter de woning. Hier waren fietsen en werkmateriaal ontvreemd.

22 november