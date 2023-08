Jaagpad langs Demer niet toegankelijk door omgevallen boom

Na werken Herseltse­steen­weg is Danny plots deel van zijn oprit kwijt: “Er kan nog maar één wagen staan in plaats van drie”

Danny en zijn gezin kochten zeven jaar geleden een huis met grote oprit op de Herseltsesteenweg in Aarschot. Helaas schiet er van die oprit niet veel meer over na de één jaar durende werken op de steenweg. In plaats van drie wagens, kan er maar één voertuig meer voor de woning staan, iets waar Danny niet gelukkig mee is. Ook al is er ondertussen wat aan gedaan. “We zijn van oordeel dat de bewoner nog steeds vlot zijn oprit kan op- en afrijden”, klinkt het.