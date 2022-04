Inbrekers slaan toe in Fietsfabriek : “Dit is het werk van professionals”

Donderdagochtend leek er geen vuiltje aan de lucht. Toen de werknemers de deuren van de zaak wilde openen, stond de politie hen evenwel op te wachten. “Medewerkers van de firma hadden namelijk een gat in de zijgevel opgemerkt”, vertelt Fietsfabriek-collega Dries Dewit. “Dieven zijn via een nabijgelegen terrein langs hier gekomen en hebben er de afsluitingsdraad doorgeknipt. Vervolgens maakten ze hier een gat in de muur.”

Verkenning

Tussen de 4 en de 7.500 euro per fiets

Door het gat haalden de dieven liefst twaalf fietsen naar buiten. “Racefietsen van de betere merken zoals Scott, BMC en Cervélo. Per stuk kosten die tussen de 4.000 en de 7.500 euro. Zonder de schade aan het gebouw is dit al enkele tienduizenden euro’s”, zucht zaakvoerder Wim. Deroover. Ondanks de dure investeringen aan beveiliging is dit al de derde inbraak op acht jaar. “Dit is duidelijk het werk van professionals. Neen, ik maak me geen illusies dat de fietsen ooit teruggevonden worden, die zijn wellicht al lang in het buitenland.”