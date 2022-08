Honderden motorrijders begeleiden Swai van motorhuis Vranken naar laatste rustplaats : “Een man met 1001 anekdotes.... van afgerukt vingerkootje tot aan de toog gehangen met Elvis”

RillaarNiet enkel familie en vrienden namen vandaag afscheid van Francis, Swai, Vranken. De 84-jarige oprichter van het gelijknamige Motorhuis in Rillaar, werd door enkele honderden motorrijders vanuit het hele land begeleid van het crematorium Hofheide in Nieuwrode tot zijn laatste rustplaats in Rillaar. Bij deze bijeenkomst als laatste groet hoorde je meer dan eens een lach. Swai -zoals de vrienden Francis noemden- was duidelijk niet zomaar een verkoper of technieker van motoren; wel een man van 1001 anekdotes en een onvergetelijk man in vele harten.