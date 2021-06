Helikopterbruid voor strafrechter nadat ze drugs en gsm via condoom in onderbroek cel probeert binnen te smokkelen

Appelt werd op 29 november 2019 tijdens een fouille in de gevangenis betrapt op het bezit van drugs. In haar ondergoed stak eveneens een oplaadkabel voor een gsm. Ze verklaarde dat haar echtgenoot Mike G. (24), met wie ze trouwde in de gevangenis van Hasselt, eerder een gsm had binnengesmokkeld in de gevangenis. Die verklaring trok ze later opnieuw in. Bij een fouillering daags nadien stelde Appelt zich agressief en weerspannig op ten aanzien van haar bewakers. Appelt bleek opnieuw een oplaadkabel en gsm-toestel rectaal te hebben opgestoken in een condoom. Omdat de relatie met het gevangenispersoneel zo vertroebeld geraakte, werd beslist om haar over te plaatsen naar de Brusselse vrouwengevangenis van Vorst-Berkendael. Daar zou voor haar een “grotere zorgomkadering” aanwezig zijn. Het is in die gevangenis dat haar man haar in september vorig jaar met twee kompanen in een helikopter probeerde te bevrijden. Die poging mislukte. Mike G. kreeg daarvoor in april dit jaar vijf jaar cel. De zaak over het drugsbezit wordt maandag ingeleid in de strafrechtbank. Als de zaak meteen wordt behandeld, volgt er een vonnis in juli.