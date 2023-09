Hagelandse 101 roept op om te komen supporteren

Voetganger (23) gewond na aanrijding door vrachtwa­gen

Een voetganger is dinsdagvoormiddag gewond geraakt in Herselt. Het slachtoffer werd aan Dorp aangereden door een vrachtwagen. De voetganger zou door het rode licht hebben overgestoken, terwijl de vrachtwagen groen licht had. Het slachtoffer, een 23-jarige uit Laakdal, is gewond naar het ziekenhuis in Geel gebracht.