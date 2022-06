Hagelandse 101 laat app ontwikkelen door leerlingen van De Lift in Diest: “Het is hartverwarmend om te zien hoe de mannen er mee bezig zijn”

HagelandOp 2 en 3 september vindt dit jaar de tweede editie van de Hagelandse 101 plaats. Een pittige wandeltocht van 101 kilometer met 750 hoogtemeters, af te leggen in maximaal 24 uur. Dit jaar heeft de organisatie weer iets speciaal in petto, gekaderd in een ander geheel. Ze gaan namelijk de samenwerking aan met secundaire school voor informatica voor jongeren met ASS ‘De Lift’ in Diest.

Na een eerste succesvolle editie, wordt ook dit jaar de Hagelandse 101 georganiseerd. De wandeling vindt dit jaar plaats op 2 en 3 september. Tijdens deze prachtige tocht doorkruis je de mooiste plekjes van onze streek. Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Leuven en natuurlijk, Aarschot.

“Omdat we als Hagelandse 101 graag wat buiten de lijntjes kleuren zijn we op zoek gegaan naar een partner die voor ons een Hagelandse 101 app zou kunnen maken”, vertelt Jo Langela van Hagelandse 101 vzw. “Een app die toelaat om alle info die de wandelaar nodig heeft tijdens de 101 te raadplegen, inclusief een tracker voor de wandelaar, maar ook voor de mensen thuis”, legt hij uit.

Vorige editie Hagelandse 101.

Een nieuwe app

“Het was eigenlijk de meest gestelde vraag van de vorige editie. Vooral van mensen die thuis zitten en hun tante, nonkel, mama, papa willen volgen. Waar zitten ze? Hoe gaat het vooruit? Ook vanuit de wandelaar is het handig om te weten hoever je verwijderd bent van de volgende bevoorrading. De app geeft je dat tot op de meter nauwkeurig aan. Het geeft ook weer wat je kan krijgen aan de bevoorrading en hoelang je nog van de eindmeet verwijderd bent. Dat laatste is iets wat wij niet aanraden om naar te kijken. Als je moe bent en bijvoorbeeld nog 8 uur moet wandelen, dan is dat niet zo goed voor de moraal (lacht). Dus wij willen vooral focussen op de afstand tussen de bevoorradingsposten. Wat ook handig is, de app geeft gevaarlijke punten aan. Bijvoorbeeld als je aan een gevaarlijk kruispunt komt.”

De Lift in Diest

Voor de ontwikkeling van deze app zijn de heren gaan aankloppen bij De Lift in Diest, een secundaire school voor informatica voor jongeren met ASS. “Via via kwamen we bij de school terecht en er was meteen een groot enthousiasme. Ondanks het feit dat er jongeren bij zijn die moeilijk functioneren in de dagdagelijkse maatschappij wegens hun autisme, zijn ze geniaal op bepaalde vlakken. Een aantal leerlingen van deze school zijn meteen aan de slag gegaan samen met hun leraar Jan Rosseel. Het is hartverwarmend om te zien hoe de mannen daar echt mee bezig zijn. Wij vroegen iets en nog geen minuut later was het in orde. Resultaat - na een paar maanden hard werken - is een professionele app ontstaan waarmee onze wandelaars aan de slag kunnen.”

Vorige editie Hagelandse 101.

Opendeurdag

De app die de leerlingen maakten zal worden gedemonstreerd op hun opendeurdag op 5 juni. “Ik heb de app nog niet in werking gezien, maar wel hoe hij gaat werken op een computerscherm. Op de opendeurdag is het dus één grote verrassing. Ze gaan de app demonstreren aan de hand van een rondleiding door Diest.”

Mijn natte droom is dat er - minstens - enkele van de leerlingen komen kijken hoe de app werkt bij de Hagelandse 101, maar of dat gaat lukken moeten we nog eens bekijken.”

Wisselwerking

De leerlingen doen dit uiteraard niet voor niets. De Hagelandse 101 vzw heeft als wederdienst twee Apple computers geschonken aan De Lift. “We kunnen dus spreken van een mooie wisselwerking.”

Heb jij zin om de uitdaging aan te gaan en mee te wandelen in de Hagelandse 101? Schrijf je dan snel in. Dat kan via https://bit.ly/3DYaWa6. Je vindt op de website ook tips over hoe je je best kan voorbereiden op de wandeling. Veel succes!

Benieuwd naar de nieuwe app? Iedereen is welkom op de opendeurdag van De Lift van 13 tot 17 uur in de citadel van Diest.