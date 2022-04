Haalde buurman dieventruc na twintig jaar nog eens boven?: “Ik pas niet meer in het toiletraam”

AARSCHOTEen man uit Aarschot, die zou ingebroken hebben in het huis van zijn buurman, riskeert een jaar cel. De auto van de buur werd ontvreemd en later verkocht. Twintig jaar geleden brak Geert V. op dezelfde wijze al eens binnen bij zijn buren. De man ontkent staalhard en daar heeft hij een goede reden voor.

Op een moment tussen 15 en 17 augustus 2020, wanneer de bewoners van het huis met vakantie waren, zou beklaagde Geert V. via het toiletraampje het huis in Langdorp binnengedrongen zijn. Daarbij werden, naast de wagen, 420 euro kleingeld, een gouden polshorloge en een fles eau de cologne ontvreemd. De wagen werd enkele weken later online te koop aangeboden voor 1.800 euro. De verkoper zou daarbij gezegd hebben dat de wagen afkomstig was van een “oudere man met kanker.”

Het slachtoffer verklaarde bij ontdekking van de inbraak dat zijn buurman V. de schuldige was. Die had twintig jaar eerder ook al eens ingebroken in het huis, ook via het toiletraampje. Tijdens het onderzoek ontdekt de politie ook twee flesjes bier in de keuken, met daarop het DNA van de beklaagde.

Geert V. ontkende de feiten. Om te beginnen zou hij ondertussen fysiek niet meer door het toiletraampje passen. Het DNA op de flesjes bier kwam van enkele dagen eerder, toen hij bij zijn buurman naar de wielerwedstrijd ‘Dwars door het Hageland’ was gaan kijken en daarbij de pintjes had gedronken. Dat werd ontkend door het slachtoffer. Ten slotte wees V. ook naar een andere mogelijke verdachte, wiens telefoon zich in die periode onder de gsm-mast in de buurt bevond. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak op basis van twijfel. Vonnis 4 mei.