Gsm-hersteller ranselt ontevreden klanten af

Een 27-jarige gsm-hersteller uit Aarschot riskeert 14 maanden cel voor slagen aan zijn klanten in de winkel. Er is sprake van zeven slachtoffers die meppen kregen toen ze ontevreden waren over een reparatie en ze durfden te klagen. De twintiger, die momenteel een cursus rond verkeersagressie volgt, stond ook terecht voor partnergeweld. Daarvoor riskeert hij een jaar cel.

Er bestond gisteren in de rechtbank weinig twijfel over dat M.D. klantentevredenheid niet hoog in het vaandel draagt. Tussen 2014 en 2016 gaf hij er zeven klanten van langs toen die ontevreden waren over de reparatie van hun smartphone en daarover kwamen klagen bij I Fix it, nu omgedoopt tot iFikske. De telefoonhersteller heeft vestigingen in Aarschot, Westerlo, Heist-op-den-Berg en Tienen.

Speed

"Ik zou er geen gsm durven kopen", begon de procureur. "Men komt binnen, klaagt over het toestel en wordt verrast door slagen." Zij achtte de feiten voldoende bewezen aangezien bij alle slachtoffers een gelijklopend verhaal viel te noteren. Het gebruik van speed zou volgens de procureur mee aan de basis liggen van het agressief gedrag van de verkoper. Ze vroeg in totaal een celstraf van 14 maanden, voor de helft met uitstel mits een psychologische behandeling en een absoluut verbod op het nemen van drugs. Een persoon stelde zich burgerlijke partij en vroeg 250 euro morele schadevergoeding. "Mijn cliënt ging terug omdat er iets mis was met het scherm van zijn smartphone. Hij kreeg uiteindelijk 40 euro terug, maar toen hij bij het verlaten van de winkel riep dat hij er nooit meer terugkwam, sprong de uitbater vanachter zijn toog en sloeg hij hem in het aangezicht", aldus de advocate van het slachtoffer. De raadsman van D. repliceerde dat de klant begonnen was met duwen en dat daarop een schermutseling volgde. "U heeft zijn strafregister gezien", sprak hij tot de rechter. "Mijn cliënt laat zich niet makkelijk doen."

Alle andere feiten betwistte de advocaat niet.

Partnergeweld

"Hij is heel impulsief en opgegroeid in een een gewelddadige thuissituatie", verklaarde de advocaat het gedrag van zijn cliënt, die ook terecht stond voor partnergeweld. Zo zou hij de moeder van zijn kind mondeling bedreigd hebben en reed hij haar klem met zijn auto. "Hij nam haar bij de keel en beet haar in de neus en ging ook nog op het voertuig staan", aldus de procureur. Die had het ook nog over bedreigingen op het werk van de vrouw waar ze ook geduwd zou geweest zijn. Een psycholoog die D. onderzocht, sprak van een lage frustratietoleratantiegrens bij de twintiger en een verhoogde gevoeligheid voor narcistische krenkingen. Voor de feiten van partnergeweld vroeg de procureur een jaar effectief voor D. Zijn advocaat wees erop dat zijn cliënt tot besef was gekomen en dat er al meer dan een jaar geen nieuwe feiten meer waren. De man zou ondertussen terug samen zijn met zijn partner en een goede relatie hebben. Hij zou ook niet meer zelf in de winkel staan. De advocaat vroeg een straf met uitstel mits voorwaarden. Vonnis over een maand.

Volledig scherm De beklaagde bij het verlaten van de rechtbank. © KAR