Gratis festival Fundays pakt voor 18e editie uit met Kobe Ilsen & Victor Verhulst, Level six, De Romeo’s én een recordpoging

“Bijna 800 dagen geleden, op 13 februari 2020, stonden we hier op dezelfde plaats om met trots onze nieuwe editie van de Fundays voor te stellen. Niemand kon toen voorspellen wat er ons te wachten stond. Maar we hebben de storm doorstaan, ons team is zelfzekerder dan ooit en samen met heel veel anderen gaan we er tegenaan. We gaan ervoor zorgen dat deze 18de Fundays een echte topper wordt”, zegt voorzitter Danny Jennes enthousiast. Het gratis festival weet ook elk jaar een goed doel te ondersteunen. “Na vele jaren steun aan childfocus trachten we vanaf dit jaar Het Balanske van Tielt-Winge wat extra steun te brengen.”

Voor deze 18e editie pakt fundays uit met een top affiche. Op vrijdag staan niemand minder dan Kobe Ilsen & Victor Verhulst achter de draaitafel. De avond wordt afgesloten met lokaal talent dj De Lobel. En ook Michael Schack staat die dag geprogrammeerd. Op zaterdag zijn The Sylver Lining en Level Six van de partij. Zondag is het schlagerdag met maar liefst 10 schlageroptredens. Onder andere Sergio en Johan Veugelers mogen het podium betreden. De Romeo’s sluiten traditioneel het geheel af.

“De voorbije 17 edities hebben we beroep gedaan op niet minder dan 230 bands, artiesten en acts. En altijd opnieuw geven ze het beste van zichzelf.” Maar naast optredens staan er ook tal van ‘nevenactiviteiten’ op het programma. De vrijdag wordt steevast geopend met de kermis. Op zaterdag staat de traditionele rommelmarkt - die inmiddels is uitgegroeid tot de grootste rommelmarkt van Oost-Brabant. Het weekend wordt afgesloten met de autoshow, en het dartstoernooi Fundays Open Beker van Groot-Aarschot.

Volledig scherm De avond werd afgesloten met een kleine dj set van lokaaltalent Tom De Lobel. © PGA

Recordpoging

Nieuw is de extra zaterdagnamiddag show mét recordpoging. “De namiddag start met een dynamische dansmix, gevolgd door een Tribute to Sinatra. Rond 17 uur gaan we een grote uitdaging aan: we gaan ons aan een recordpoging wagen. We willen met zoveel mogelijk mensen het kerkplein vullen en dansen op een ter plaatsen aangeleerde nieuwe en originele choreografie. Dit doen we op een Mash-up van Iko, Iko van Justin Wellington feat. Small Jam, en 10.000 luchtballonen van K3. De choreo wordt gemaakt door Juls van Codart. Hij krijgt versterking van de dansertjes van The 11 Club, die we kennen van de kerstmusical. We gaan ervoor om in het Guinness Book of Records te komen”, vertelt Lily Schrijvers, organisatrice van de zaterdagnamiddag.

Volledig scherm Level Six - Lisa Michels en Jo Hens © Kristof Ghyselinck

Volledig scherm De Romeo's. © Photo by Pieter-Jan Vanstockstraeten

Braderij

Wie fundays zegt, denkt automatisch ook aan de braderij. “Dit gaat al jaren hand in hand en we zijn ervan overtuigd dat de band tussen beiden verenigingen alleen maar sterker wordt.” Het thema dit jaar? Facts and Comics, denk maar aan superhelden zoals batman en superman, verkleed doorheen het centrum van Aarschot.

Gratis festival

Het festival is nog steeds volledig gratis. “Dankzij sponsors, de inzit van vele vrijwilligers en de hulp van stad Aarschot kunnen we iedereen de kans blijven geven om van dit festival te genieten”, aldus Jennes

Volledig scherm Lily Schrijvers © PGA

Volledig scherm Bert De Winter presenteerde het programma. © PGA

Volledig scherm Organisatoren van de Fundays. © PGA

Volledig scherm Danny Jennes © PGA

Volledig scherm Na de persvoorstelling konden alle genodigde genieten van een lasershow, gemaakt door het team van audiomix. © PGA