Gilde Der Kasseistampers kijkt uit naar carnavalsweekend : “Eindelijk weer een volwaardige stoet”

De Gilde Der Kasseistampers kijkt er alvast naar uit, hun 3-daags carnaval. Eindelijk kan het weer, Aarschot een volwaardig carnaval aanbieden. Daar zijn ze terecht fier op. “Het moet een echt feestjaar worden”, zegt voorzitter Marcel Laveren. “In november bestaan we 60 jaar. Voor het eerst organiseren we ook een kindercarnaval en we hebben opnieuw een jeugdnarreke.”

Het is al de 57ste stoet die de carnavalsvereniging in Aarschot organiseert. “Normaal zou het al de 59ste zijn maar door de coronacrisis konden we twee jaar lang weinig doen. We hebben er dan ook heel veel zin in”, aldus Laeveren.

Het carnavalsweekend zetten de Kasseistampers in op vrijdag 17 maart afgetrapt met de machtsoverdracht om 16 uur. “Aansluitend open we met het schepencollege en de foorkramers de kermis. Daarna is er ‘s avonds vanaf 20.11 uur een verkleed bal in de Stadsfeestzaal. Zaterdag 18 maart is er van 14 tot 17 uur het kindercarnaval, eveneens in de stadsfeestzaal. Er is dan een live coverband, acts van studio 100 en ambiancemuziek. Het was al enige tijd geleden, maar dit jaar hebben we terug een jeugdnarreke, in de huid van Matteo”, vertelt Marcel. “Hopelijk knopen we terug voor lange tijd met deze traditie aan.

Lichtstoet

En dan is het tijd voor de stoet. Hèt grote moment. “Wij hebben al enkele jaren geen stoet meer overdag, maar wel een lichtstoet die om 19.11 uur vertrekt”, zegt Marcel. “Ooit waren de handelaars eens niet zo blij dat we op een zaterdag de stad innamen. Wel, eens goed praten met elkaar doet wonderen. Zo kwamen we op de idee om een lichtstoet te houden. Wij tevree, handelaars tevree ! Meer nog, de handelaars steunen ons voluit! Na het grote spektakel is er om 21.11 uur het grote carnavalbal los met prinses Josephine I en haar adjunct Peter I. Het feestweekend afsluiten doen we zondag 19 maart met een kindercarnavalsstoet die uitgaat om 14.11 uur aan het binnenplein van het CC in Aarschot.”

Gratis

Nergens voor deze activiteiten hoef je inkom te betalen. “Dat is inderdaad niet evident”, zegt Marcel. “We hebben ook twee coronajaren gekend waarin er weinig of geen inkomsten waren, maar we kunnen rekenen op onze sponsors die ons financieel steunen. Ook de stad draagt een groot steentje bij, zo krijgen we subsidies en zorgt de stad voor de organisatie van de politie, brandweer en veiligheidsmensen en coördineert ze de technische diensten. Ik mag zeggen dat we een zeer goede samenwerking hebben met de stad en daar zijn we dankbaar voor. Zo een stoet kost al snel 20.000 euro. Probeer dat maar bij elkaar te krijgen. we hebben groepen uit binnen- en buitenland. Ach, Als je nadien die duizenden lachende gezichtjes ziet, daarvoor doe je het toch!”