Gijmelberg kermis van 1 tot 3 april.

Honderdste baby geboren in het geboorte­huis ‘Birth & Breakfast: “Even veilig als bevallen in een ziekenhuis”

In geboortehuis Birth & Breakfast in Rotselaar is zaterdagavond de honderdste baby ter wereld gekomen. Het concept bestaat al zo’n dertien jaar. Patty Dockx stelt hiervoor een deel van haar huis ter beschikking aan koppels die in alle intimiteit buitenshuis wensen te bevallen.